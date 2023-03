Xbox Game Pass: quando escono e quanto pesano i giochi di marzo?

Siete pronti all'arrivo dei nuovi giochi di marzo per Game Pass? Microsoft ha presentato una lista di sei titoli destinati ad approdare nel catalogo entro le prossime due settimane: ecco quando escono e quanto pesano, così non vi fate trovare impreparati.

Una delle novità di marzo è già disponibile nel catalogo: si tratta di Guilty Gear -Strive-, fenomenale picchiaduro di Arc System Works al suo debutto assoluto sulle piattaforme di casa Xbox. Occupa poco meno di 23 GB sul disco di archiviazione, una dimensione tutto sommata contenuta se rapportata ai grossi tripla A moderni. A seguire trovate le dimensioni di tutti i giochi (laddove non sono ancora disponibili le abbiamo stimate):

Guilty Gear -Strive- (Cloud, Console e PC) - È già disponibile e pesa approssimativamente 22,8 GB;

(Cloud, Console e PC) - È già disponibile e pesa approssimativamente 22,8 GB; Valheim Game Preview (Console) - Esce il 14 marzo; il peso della versione console non è ancora stato reso noto, ma l'edizione PC occupa 1,66 GB;

(Console) - Esce il 14 marzo; il peso della versione console non è ancora stato reso noto, ma l'edizione PC occupa 1,66 GB; Sid Meier’s Civilization VI (Cloud, Console e PC) - Arriva il 16 marzo e pesa approssimativamente 15,37 GB;

(Cloud, Console e PC) - Arriva il 16 marzo e pesa approssimativamente 15,37 GB; Ni no Kuni II: Revenant Kingdom - The Prince’s Edition (Console e PC) - Esce 21 marzo; il peso della nuova versione Xbox non è ancora stato reso noto, ma l'edizione PC occupa circa 40 GB;

Tra i titoli in arrivo figurano anche le versioni cloud di Dead Space 2 e Dead Space 3 (entrambe fissate per il 9 marzo), le quali, essendo eseguite sulla nuvola, non necessitano di essere scaricate. Nel caso vi venisse voglia di giocarci in maniera tradizionale sulla vostra console, sappiate che pesano rispettivamente 13,4 GB e 16,06 GB.

Ne approfittiamo per ricordarvi che il 15 marzo verranno rimossi da Game Pass otto giochi, ossia F1 2020, Goat Simulator, Kentucky Route Zero, Marvel’s Guardians of the Galaxy, Paradise Killer, Undertale, Young Souls e Zero Escape: The Nonary Games.