Xbox Game Pass: quando verranno annunciati gli altri giochi di agosto?

Con Cooking simulator, Expeditions Rome e Offworld Trading Company si è conclusa la prima ondata di agosto per PC e Xbox Game Pass. Il mese, tuttavia, non è ancora finito, dunque possiamo aspettarci una nuova infornata di giochi: quando verranno annunciati?

Non rappresenta una scienza esatta, anche perché Microsoft ha diverse volte stravolto la tabella di marcia attesa, tuttavia ci aspettiamo l'annuncio dei nuovi giochi per PC e Xbox Game Pass per martedì 18 agosto, mediante il consueto post delle 15:00 su Xbox Wire.

Alcuni di essi, tra l'altro, sono già noti. Sappiamo per certo che il 23 agosto arriverà Midnight Fight Express, un picchiaduro con visuale isometrica ambientato nel mondo della criminalità, mentre il 30 agosto toccherà a Immortality, la nuova avventura interattiva del creatore di Her Story e Telling Lies, e Tinykin, un colorato platform con un protagonista a misura d'insetto. Ci aspettiamo inoltre un nuovo gioco di Ubisoft che tenga fede alla piacevole consuetudine stabilita quest'estate, che ha già portato nel catalogo titoli come Assassin's Creed Origins, For Honor Marching Fire Edition, Far Cry 5 e Ghost Recon Wildlands. Un rumor punta all'arrivo di Immortals Fenyx Rising: che sia proprio questo il gioco della casa francese previsto nelle prossime settimane?

In attesa di scoprire la line-up completa ufficiale, vi ricordiamo che domani 15 agosto verranno rimossi 5 giochi dal catalogo di Game Pass: parliamo di Boyfriend Dungeon, Curse of the Dead Gods, Library of Ruina, Starmancer e Train Sim World 2.