Xbox Game Pass: quando verranno annunciati i nuovi giochi di aprile 2023?

Al momento sono ben sei i giochi confermati per Xbox Game Pass ad aprile 2023 ma ad oggi Microsoft non ha ancora annunciato la lineup completa per l'inizio del mese, dunque possiamo aspettarci l'arrivo di novità a breve. Ma quando?

Possiamo aspettarci novità in merito per la giornata di martedì 4 aprile o al più tardi giovedì 6 aprile, quando il primo gioco del mese (Everspace 2) verrà effettivamente pubblicato su PC per gli abbonati.

Nuovi giochi Xbox Game Pass aprile 2023

Everspace 2 ver. 1.0 (PC) 6 aprile

Ghostwire Tokyo (Cloud, Xbox Series X|S, PC) 12 aprile

Minecraft Legends (Cloud, Xbox e PC) 18 aprile

Coffee Talk Episode 2 Hibiscus & Butterfly (Cloud, Xbox, PC) - 20 aprile

The Last Case of Benedict Fox (Cloud, Console, PC) - 27 aprile

Homestead Arcana (Cloud, Console e PC) data TBA

Tra gli altri giochi già confermati per il mese di aprile troviamo Ghostwire Tokyo al debutto assoluto su console Xbox, Minecraft Legends in uscita al day one il 18 aprile, Coffee Talk Episode 2 Hibiscus & Butterfly, The Last Case of Benedict Fox (day one) e Homestead Arcana.

Ci sono poi sette giochi che lasciano Xbox Game Pass ad aprile: Quantum Break (Xbox One), Life is Strange True Colors, Rainbow Six Extraction, The Riftbreaker, Moonglow Bay, The Dungeons of Naheulbeuk The Amulet of Chaos, The Long Dark e Panzer Corps 2 (PC).