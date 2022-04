Xbox Game Pass: quando verranno annunciati i nuovi giochi di aprile?

Il mese di aprile è cominciato da diversi giorni, ma l'annuncio dei giochi per Xbox e PC Game Pass non è ancora avvenuto. Sappiamo cosa state pensando: per quanto tempo dobbiamo continuare a pazientare?

Probabilmente giusto un paio di giorni, dal momento che la presentazione della line-up di Xbox e PC Game Pass avviene sempre il primo martedì del mese. Ci aspettiamo dunque l'ufficializzazione dei nuovi giochi nel primo pomeriggio di martedì 5 aprile, intorno alle ore 15:00, salvo grossi stravolgimenti dei piani.

Rispetto ai mesi passati, a questo giro gli indizi su cosa possiamo aspettarci sono molto più esigui. Ad oggi, l'unico gioco confermato per il mese di aprile è MLB The Show 2022, il cui debutto è fissato proprio per il giorno 5 su Xbox One, Xbox Series |S e Xbox Cloud Gaming. Per chi non lo sapesse, si tratta di una simulazione di baseball con licenza ufficiale MLB sviluppata da Sony San Diego, che dal 2021 ha smesso di essere un'esclusiva per le piattaforme di casa PlayStation. Quest'anno uscirà anche su Switch e offrirà la progressione cross-piattaforma su tutti i sistemi.

Mentre continuiamo ad attendere l'annuncio, possiamo già confermarvi quali sono i giochi che lasceranno il catalogo di Xbox Game Pass ad aprile. Il 12 aprile sarà rimossa Oltre la Luce, penultima espansione di Destiny, mentre il 16 toccherà a The Long Dark (PC e Xbox), Rain on Your Parade (PC e Xbox), Pathway (PC) e, prevedibilmente, MLB The Show 21 (Xbox).