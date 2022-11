Xbox Game Pass: quando verranno annunciati i giochi di dicembre?

Il novembre di Xbox e PC Game Pass non è ancora finito, dal momento che oltre a Football Manager 2023, Return to Monkey Island, Pentiment e Somerville ha in serbo per noi pure giochi come Soccer Story e Warhammer 40.000 Darktide. Tuttavia, dietro l'angolo c'è pure dicembre: quando verranno presentati i nuovi giochi?

Basandoci sul modus operandi seguito da Microsoft in passato, ci aspettiamo l'annuncio dei nuovi giochi per Xbox e PC Game Pass nella giornata di martedì 6 dicembre 2022. Attraverso il consueto post su Xbox Wire, la casa di Redmond presenterà i titoli in arrivo nel catalogo nel corso delle prime due settimane del mese di dicembre. In attesa di scoprire la line-up completa, possiamo tuttavia già fornirvi qualche anticipazione, dal momento che ci sono già tre giochi confermati.

Game Pass | I giochi della prima metà di dicembre già confermati

Hello Neighbor 2 – December 6 (Console, PC)

Chained Echoes – December 8 (Console, PC)

High On Life – December 13 (Console, PC, Cloud)

lo stealth horror Hello Neighbor 2, il gioco di ruolo fantasy in stile 16-bit Chained Echoes e il folle sparatutto alieno dei creatori di Rick & Morty High on Life: quale attendete di più? Ci sono anche altri giochi con una pubblicazione in Game Pass fissata entro la fine del 2022 - tra cui Infinite Guitars, Solar Ash, Maquette, The Walking Dead: The Final Season - ma ancora non hanno ricevuto una data d'uscita precisa, dunque dovremo necessariamente attendere il post di Microsoft per la conferma.

Prima di dicembre, ci sono altri appuntamenti fissati per Xbox e PC Game Pass. Il 29 novembre arrivano Insurgency Sandstorm (Cloud e Console) e Soccer Story (Cloud, Console e PC), mentre il 30 novembre tocca a Warhammer 40,000 Darktide (PC). Purtroppo, il 30 novembre segna anche l'uscita dal catalogo di questi 8 giochi.