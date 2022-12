Xbox Game Pass: quando verranno annunciati gli ultimi giochi di dicembre?

Vi state divertendo con High on Life, LEGO Star Wars e gli altri giochi di inizio dicembre? Siamo sicuri di sì, tuttavia è già tempo di prepararsi per un'altra infornata poiché il 2022 non ha ancora finito di sorprendere.

Da qui alla fine di dicembre è attesa un'altra ondata di giochi, il cui annuncio è previsto intorno alle ore 15:00 di martedì 20 dicembre. Con il consueto post sulle colonne di Xbox Wire, Microsoft svelerà la line-up di giochi destinati ad entrare a far parte nel catalogo nel corso delle ultime due settimane dell'anno.

A questo giro, purtroppo, abbiamo ben poche anticipazioni, dal momento che c'è un solo gioco già confermato per la prossime settimane: si tratta della versione Xbox One di Naraka Bladepoint, che si unirà al catalogo giovedì 22 dicembre, accompagnata per l'occasione da un nuovo corposo aggiornamento di gioco che interesserà anche le edizioni Xbox Series X|S e PC, già disponibili in Game Pass da un bel po' di mesi. In aggiunta al battle royale orientaleggiante, ci auguriamo di ricevere buone notizie da Milestone, dal momento che Hot Wheels Unleashed Ultimate Edition, arrivato ieri 15 dicembre, è stato subito rimosso dal catalogo a causa di un errore.

Tra gli altri papabili figurano Crysis 2 e 3 Remastered, che potrebbero arrivare in Ultimate attraverso EA Play, e giochi come Bushiden, Maquette, Solar Ash e The Big Con, che ci erano stati promessi entro la fine del 2022 ma che non hanno ancora ricevuto una data di pubblicazione in Game Pass: che stia per arrivare il loro momento? Lo scopriremo tra pochissimi giorni, l'appuntamento con l'annuncio dei nuovi giochi di dicembre per Xbox Game Pass è fissato per le ore 15:00 di martedì 20 dicembre, a meno di stravolgimenti inattesi e improvvisi.