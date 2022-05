Xbox Game Pass: quali sono e quando verranno annunciati i nuovi giochi di giugno?

Lo scorso venerdì sono arrivati gli ultimi due giochi di maggio per Xbox e PC Game Pass, dunque scommettiamo che adesso tutta la vostra attenzione è rivolta all'imminente mese di giugno. Quando verranno annunciati i nuovi titoli? Cosa possiamo aspettarci? Facciamo il punto della situazione.

I nuovi giochi per Xbox Game Pass vengono solitamente svelati il primo martedì del mese, tuttavia a questo giro ci aspettiamo l'annuncio per mercoledì primo giugno. Con il consueto post sulle pagine di Xbox Wire, Microsoft svelerà i titoli in arrivo nel catalogo nella prima metà del mese. Anche stavolta possiamo fornirvi qualche anticipazione, dal momento che nelle scorse settimane sono già stati svelati due giochi. Stiamo parlando di For Honor: Marching Fire Edition in arrivo il primo giugno e Assassin's Creed Origins previsto per il 7 giugno, entrambi frutto di un rinnovato accordo tra Microsoft e Ubisoft che si concretizzerà presto anche con il debutto di Ubisoft+ nell'ecosistema Xbox. Secondo alcune voci, Assassin's Creed Origins potrebbe debuttare su Game Pass accompagnato dalla patch per i 60fps su Xbox Series X|S. Ricapitolando:

Xbox Game Pass | I giochi in arrivo a inizio giugno

For Honor Marching Fire Edition (PC) - 1° giugno

Espansione Marching Fire per For Honor (Xbox) - 1° giugno

Assassin's Creed Origins (Xbox e PC) - 7 giugno

È bene che sappiate, tuttavia, che prima della nuova infornata dovrete dire addio ad una selezione di giochi: il 31 maggio verranno rimossi dal catalogo EA Sports NHL 20 (Console), Farming Simulator 19 (Cloud, Console e PC), Knockout City (Console e PC via EA Play), Resident Evil 7 Biohazard (Cloud, Console e PC), Spellforce 3: Soul Harvest (PC), Superhot Mind Control Delete (Cloud, Console e PC) e Yes Your Grace (Cloud, Console e PC).