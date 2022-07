Xbox Game Pass: quando verranno annunciati i nuovi giochi di luglio?

Il mese di giugno è alle spalle, ciò significa che il catalogo di Xbox e PC Game Pass si appresta a dare il benvenuto a nuovi giochi... ma quando verrà effettuato l'annuncio? Scopriamolo assieme.

Se la tabella di marcia verrà rispettata - e all'orizzonte non vediamo motivi validi per i quali non debba esserlo - l'annuncio dei nuovi giochi per Xbox Game Pass verrà effettuato nel primo pomeriggio di martedì 5 luglio. Microsoft, come d'abitudine, presenterà i titoli in arrivo nel corso della prima metà del mese, rimandando al terzo martedì di luglio l'annuncio di giochi della seconda metà.

In attesa di scoprire cos'ha preparato la casa di Redmond per tutti i suoi abbonati, possiamo già anticiparvi una lista provvisoria. I rispettivi sviluppatori hanno infatti già confermato l'arrivo di giochi come Last Call BBS (dal 5 luglio su PC), Matchpoint: Tennis Championships (dal 7 luglio su Cloud, Console e PC) ed Escape Academy (dal 14 luglio su Console e PC), tutti quanti in arrivo immediatamente al day one. L'elenco si allungherà sicuramente in occasione dell'annuncio, pertanto vi diamo appuntamento a martedì 5 luglio.

Nel frattempo, come ve la state cavando con le novità di giugno per Xbox e PC Game Pass? Ricordate che il 15 luglio verranno rimossi cinque giochi, tra cui Cris Tales, Carrion e Children of Morta.