Xbox Game Pass: quando verranno annunciati i giochi di luglio e cosa possiamo aspettarci?

Con l'arrivo di giochi come Escape Academy e PowerWash Simulator, lo scorso giovedì si è esaurita la prima ondata di giochi di luglio per Xbox Game Pass. Ciò significa che siamo in attesa dell'aggiornamento della seconda metà del mese, il cui annuncio è molto vicino.

I giochi per Xbox e PC Game Pass della seconda metà del mese verranno annunciati da Microsoft martedì 19 luglio. Come sempre, il post apparirà sulle pagine di Xbox Wire nel primo pomeriggio, intorno alle ore 15:00.

Stavolta, purtroppo, non possiamo fornirvi grandi anticipazioni come nei mesi scorsi. Al momento, c'è un solo gioco confermato per le prossime settimane, ossia As Dusk Falls, in arrivo proprio il 19 luglio su PC, Xbox One, Xbox Series X|S e cloud. Sviluppato per conto degli Xbox Game Studios da INTERIOR/NIGHT, team capitanato da Caroline Marchal e composto per buona parte da ex sviluppatori di Sony e Quantic Dream, As Dusk Falls è un dramma interattivo che esplora le vite di due famiglie, i cui destini s'intrecciano a più riprese nel corso di una storia lunga trent'anni che comincia con una rapina finita male nell'Arizona del 1998. L'esperienza sarà affrontabile anche in modalità multiplayer.

Questo è tutto, per il momento. Per scoprire le altre novità, vi invitiamo a consultare queste pagine nel pomeriggio di martedì 19 luglio.