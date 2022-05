Xbox Game Pass: quando verranno annunciati i nuovi giochi di maggio?

Aprile si è rivelato un altro grande mese per Xbox Game Pass, che non ha fatto mancare ai suoi abbonati neppure qualche sorpresa inaspettata, come l'aggiunta inattesa di NBA 2K22 per Xbox One e Series X|S. Adesso, però, è giunto il momento di pensare al futuro: quando verranno annunciati i nuovi giochi di maggio?

L'attesa non sarà lunga, dal momento che l'annuncio dei nuovi giochi per Xbox e PC Game Pass è atteso per martedì 3 maggio, verosimilmente intorno alle tre del pomeriggio. Microsoft pubblicherà il suo consueto post sulle pagine di Xbox Wire per svelare la lista dei giochi attesi nelle prime due settimane del mese.

Si dà il caso che alcuni di essi già li conosciamo, poiché sono stati annunciati dai rispettivi sviluppatori nelle scorse settimane: potete già aspettarvi il diabolico roguelike Loot River (3 maggio), l'action sui samurai Trek to Yomi (5 maggio), il TTRPG spaziale Citizen Sleeper (5 maggio), la Final Cut del survival game bellico This War of Mine (10 maggio) e il platform adventure 2.5D Eiyuden Chronicle Rising, tutti in arrivo in Game Pass immediatamente al day one.

Tra di essi potrebbero figurare anche FIFA 22 e Battlefield 2042 (via EA Play), poiché le rispettive pagine del Microsoft Store presentano già il bollino Game Pass pur non essendo ancora effettivamente disponibili per gli abbonati. La certezza l'avremo tra soli due giorni, restate sintonizzati!