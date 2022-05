Xbox Game Pass: quali sono e quando verranno annunciati i nuovi giochi di maggio?

Siamo a metà mese e se siete iscritti a Xbox Game Pass sapete bene cosa significa: a brevissimo verranno annunciati i nuovi giochi della seconda metà di maggio!

L'annuncio dei nuovi giochi per Xbox e PC Game Pass è atteso nella giornata di martedì 17 maggio, presumibilmente intorno alle tre del pomeriggio. Microsoft svelerà la lista dei titoli destinati ad arrivare nel catalogo entro la fine del mese corrente mediante un post sulle pagine di Xbox Wire. In attesa di scoprire l'elenco completo, possiamo già fornirvi qualche anticipazione. Ad oggi sono infatti già noti ben cinque giochi in arrivo su Xbox Game Pass nella seconda metà di maggio, ossia:

Little Witch in the Woods - 17 maggio

Hardspace Shipbreaker - 24 maggio

Floppy Knights - 24 maggio

Sniper Elite 5 - 25 maggio

Pac-Man Museum+ - 27 maggio

Una selezione provvisoria ma già indubbiamente interessante, nella quale spicca senza subbio il nome di Sniper Elite 5, l'ennesimo gioco di richiamo che sceglie di debuttare sul mercato finendo immediatamente nel catalogo di Xbox e PC Game Pass. Già che ci siamo, ne approfittiamo per darvi anche una notizia meno spiacevole, segnalandovi che oggi 15 maggio rappresenta l'ultimo giorno per giocare a Enter The Gungeon, Final Fantasy X/X-2 HD Remaster, Remnant: From the Ashes, Steep, The Catch: Carp and Coarse e The Wild at Heart. Tutti e sei i giochi verranno rimossi dal catalogo tra qualche ora!