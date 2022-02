Xbox Game Pass: quando verranno annunciati i nuovi giochi di marzo?

Anche la seconda ondata di giochi per Game Pass di febbraio sta per esaurirsi. Dopo titoli del calibro di Total War: Warhammer 3 e Madden NFL 22, toccherà ad Alice Madness Returns chiudere la fila lunedì prossimo. Una domanda sorge quindi spontanea: quando verranno annunciati i nuovi giochi di marzo per Xbox e PC Game Pass?

Per fortuna non bisognerà aspettare molto. L'annuncio dei nuovi giochi per PC e Xbox Game Pass avviene quasi sempre il primo martedì del mese, dunque ce lo aspettiamo nel primo pomeriggio di martedì 1° marzo. Il consueto comunicato ufficiale di Microsoft delineerà la lista dei giochi in arrivo nelle prime due settimane del mese.

Uno dei giochi pervisti lo conosciamo già: si tratta di FAR: Changing Tides per PC, Xbox One e Xbox Series X|S, in arrivo nel catalogo immediatamente al day-one proprio il primo marzo. La nuova avventura dei ragazzi di Okomotive abbandonerà i deserti polverosi del suo predecessore, FAR: Lone Sails, per accompagnarci in mari tempestosi e nelle rovine dimenticate di un mondo sommerso.

Gli altri titoli delle prime due settimane di marzo sono tutti da scoprire. Ne approfittiamo per ricordare a tutti gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate che il primo marzo verranno messi a disposizione gratis i primi due Games with Gold per console, ossia The Flame in the Flood per Xbox One e Series X|S e Sacred 2 Fallen Angel per Xbox 360, One e Series X|S.