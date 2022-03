Xbox Game Pass: quando verranno annunciati e quali sono i giochi già noti di marzo?

Lo scorso giovedì si è esaurita la prima ondata di nuovi giochi di marzo per Xbox e PC Games Pass, dunque siamo in attesa della seconda infornata del mese. Quando avverrà l'annuncio e quali sono i giochi già noti? Facciamo il punto della situazione.

Solitamente, Microsoft effettua i nuovi annunci per PC e Xbox Game Pass il martedì, dunque ci aspettiamo buone nuove intorno alle ore 15:00 del 15 marzo. Non è escluso in ogni caso che Microsoft voglia far coincidere l'annuncio con l'ID@Xbox Showcase che si terrà alle 19:00 di mercoledì 16 marzo. Anche questa volta possiamo fornirvi qualche anticipazione, dal momento che ci sono già quattro giochi confermati, tutti previsti al day-one.

Xbox e PC Game Pass | I giochi già noti della seconda metà di marzo

17 marzo - Shredders (Xbox Series X|S e PC)

24 marzo - A Memoir Blue (Xbox One, Xbox Series X|S e PC)

29 marzo - Crusaders Kings 3 (Xbox Series X|S)

31 marzo - Weird West (Xbox One e PC)

Shredders è un simulatore di snowboard open world progettato per la next-gen. Gli sviluppatori di FoamPunch, per loro stessa ammissione, hanno tratto ispirazione "da molti grandiosi film sullo snowboard, dalla serie di videogiochi Amped per console Xbox originale e dagli eroi dello snowboard su Instagram". Tra le celebrità del settore già confermate figurano Meet Jamie Anderson, Kevin Backstrom e Jake Blauvelt. A Memoir Blue, inizialmente previsto per il 10 febbraio, ha subito un lieve ritardo ed è ora atteso per il 24 marzo. Si tratta di un poema interattivo che sonda l'infanzia turbolenta e il complicato rapporto con la madre di una campionessa di nuoto di nome Miriam. Il 29 marzo toccherà all'atteso debutto su Xbox Series X|S di Crusader Kings 3, strategico di stampo storico di Paradox già disponibile in versione PC dal 2020, mentre l'ultimo giorno del mese verrà il turno di Weird West, promettente GDR lovecraftiano ideato dal co-creatore di Dishonored, Raphael Colantonio.

Si prospetta una seconda parte del mese da incorniciare. Quale gioco attendete di più? Già che ci siamo, vi ricordiamo che è tornata l'offerta sul primo mese di Xbox Game Pass Ultimate a 1 euro.