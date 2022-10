Xbox Game Pass: quando verranno annunciati i nuovi giochi di ottobre?

È cominciato un nuovo mese e se siete abbonati a Xbox Game Pass sapete bene cosa significa: stanno per arrivare tanti nuovi giochi nel catalogo! Quando verranno annunciati? Scopriamolo assieme.

A meno di stravolgimenti inattesi, Microsoft annuncerà i nuovi giochi per Xbox e PC Game Pass nel primo pomeriggio di martedì 4 ottobre, presumibilmente intorno alle ore 15:00. Mediante un post su Xbox Wire la casa di Redmond confermerà i titoli in arrivo nel catalogo nel corso delle prime due settimane del mese. In attesa di scoprire la selezione completa, possiamo già fornirvi alcuni nomi già confermati dai rispettivi creatori:

Marauders - 3 ottobre in Game Preview

Medieval Dynasty (console) - 6 ottobre

Coral Island - 11 ottobre

Eville - 11 ottobre

Scorn - 14 ottobre

Dyson Sphere Program (PC) - 14 ottobre

Il gioco più atteso della prima metà del mese è senza ombra di dubbio Scorn, horror biopunk per Xbox Series X|S e PC che fino a pochi giorni fa attendevamo per il 21 ottobre. Inaspettatamente, Ebb Software ha scelto di anticipare la sua uscita di un'intera settimana fissando al 14 ottobre la data di pubblicazione, per la gioia di tutti gli abbonati a Game Pass e dei giocatori che lo attendono da anni.

Nella seconda metà del mese sono invece attesi giochi come Persona 5 Royal e A Plague Tale Requiem, ma di questi ne parleremo a tempo debito.