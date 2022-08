Xbox Game Pass: quando verranno annunciati i giochi di settembre 2022?

Agosto si avvia verso la conclusione, ma non ha ancora esaurito tutte le sue sorprese. Prima della fine del mese gli abbonati a Game Pass riceveranno altri 4 giochi, di cui tre al day-one (Commandos 3 HD, Immortality e Tinykin) e un AAA come Immortals Fenyx Rising. D'altro canto, si sta anche avvicinando l'annuncio dei giochi di settembre 2022...

Quando verranno annunciati i giochi della prima metà di settembre per Xbox e PC Game Pass? Microsoft non ha comunicato una data precisa, ma basandoci sul suo modus operandi ci aspettiamo la presentazione nel primo pomeriggio del primo martedì del mese entrante, dunque il 6 settembre. L'ipotesi è avvalorata da un'evidenza schiacciante, dal momento che per il 6 settembre è già stato confermato l'arrivo di due nuovi giochi in Xbox Game Pass, ossia Disney Dreamlight Valley e Train Sim World 3, entrambi al day one. Prima di allora, il 1° settembre per la precisione, arriverà anche GRID Legends, ma lo farà attraverso EA Play e solamente per gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate e PC Game Pass. Non ci resta che attendere l'annuncio ufficiale di Microsoft per ottenere la lista completa dei giochi in arrivo durante la prima metà del mese.

A settembre sono attesi anche molti altri giochi al day one, tra cui la versione Xbox Series X|S di Hardspace Shipbreaker (20/09), Beacon Pines (22/09), Slime Rancher 2 (22/09), Moonscars (27/09) e la versione completa di Grounded (27/09). Questi, però, rientreranno nell'annuncio dei titoli della seconda metà del mese, per il quale è ancora presto.