Xbox Game Pass: quando verranno annunciati e quando escono i nuovi giochi di novembre?

Vi state godendo Football Manager 2023, Return to Monkey Island e gli altri giochi Xbox e PC Game Pass della prima metà di novembre? Siamo sicuri di sì, ma sappiate che non è ancora finita. La seconda parte del mese ha in serbo per voi anche tanti altri giochi, alcuni dei quali verranno svelati la prossima settimana con un nuovo post su Xbox Wire.

A meno di stravolgimenti da parte di Microsoft, ci aspettiamo l'annuncio dei giochi della seconda metà del mese per martedì 15 novembre. Lo stesso giorno dovrebbero essere comunicati anche i titoli che verranno rimossi dal catalogo prima della fine del mese.

Xbox e PC Game Pass | I giochi della seconda metà di novembre già confermati

In attesa della lista completa, possiamo già fornirvi qualche anticipazione in merito ai videogiochi in arrivo nel catalogo. Oltre alle novità Pentiment (Cloud, Console e PC) e Somerville (Console e PC), previste per il 15 novembre e già confermate da Microsoft la scorsa settimana, sappiamo già che la seconda metà di novembre porterà con sé anche la versione console di Norco (dal 17 novembre), Gungrave G.O.R.E (dal 22 novembre su Cloud, Console e PC) e Warhammer 40.000 Darktide (dal 30 novembre), tutti quanti al day one. Un'indiscrezione parla anche della possibile aggiunta di Assassin's Creed Valhalla al catalogo di Game Pass: sebbene sia quasi certa (visto che nei mesi scorsi sono arrivati pure Origins e Odyssey, i due episodi immediatamente precedenti), la data è ancora tutta da vedere.

Già che ci siamo, vi avvisiamo che il 16 novembre 6 giochi lasceranno il catalogo di Game Pass. Parliamo di Art of Rally, Fae Tactics, Next Space Rebel, One Step from Eden, Subnautica e Supraland: giocateli finché potete oppure approfittate dello sconto riservato agli abbonati per acquistarli e aggiungerli permanentemente alla vostra raccolta personale.