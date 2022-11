Xbox Game Pass: quattro giochi già confermati per il mese di dicembre

Come sappiamo, l'annuncio dei nuovi giochi Xbox Game Pass arriverà solamente il prossimo 6 dicembre ma fortunatamente conosciamo già quattro dei nuovi titoli in arrivo nel catalogo Xbox Gam Pass e PC Game Pass il prossimo mese.

Il mese di novembre su Game Pass ha riservato non poche sorprese grazie all'aggiunta nella lineup di giochi come Football Manager 2023, Return to Monkey Island, Pentiment, Gungrave Gore, Vampire Survivors e Somerville. E dicembre non sarà da meno...

Xbox Game Pass dicembre 2022

Hello Neighbor 2 - 13 dicembre (Console, PC)

High On Life - 13 dicembre (Console, PC, Cloud)

Infinite Guitars - 13 dicembre (Console)

Chained Echoes - 13 dicembre (Console, PC)

A partire dal 13 dicembre si aggiungono al catalogo Xbox Game Pass lo stealth horror Hello Neighbor 2, Chained Echoes (GDR fantasy stile 16-bit), Infinite Guitars per gli amanti del ritmo e il folle sparatutto High on Life, nuovo progetto di uno degli autori di Rick & Morty, titolo che si candida a diventare un piccolo cult di fine anno.

Da oggi su Xbox Game Pass sono disponibili Insurgency Sandstorm (Cloud e Console) e Soccer Story (Cloud, Console, PC), il 13 novembre invece Warhammer 40.000 Darktide debutta su PC Game Pass. Si preparano ad abbandonare il catalogo Xbox Game Pass: Archvale (Cloud, Xbox, PC), Deeeer Simulator (Cloud, Xbox, PC), Final Fantasy XIII-2 (Xbox, PC), Mind Scanners (Cloud, Xbox, PC), Mortal Shell (Cloud, Xbox, PC), Space Warlord Organ Trading Simulator (Cloud, Xbox, PC), Undungeon (Cloud, Xbox e PC) e Warhammer 40.000 Battlesector (Cloud, Xbox, PC).