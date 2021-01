Xbox Game Pass: quattro nuovi giochi disponibili da oggi 21 gennaio

Come promesso in occasione dell'annuncio dei giochi di fine gennaio per Xbox Game Pass, quest'oggi Microsoft ha aggiunto quattro nuovi titoli al sempre più ricco catalogo del suo servizio di punta. Scopriamoli assieme.

La più grande novità della giornata odierna è sicuramente rappresentata da Control, ora disponibile anche per gli abbonati su PC. Outer Wilds è stato aggiunto alla selezione dei giochi fruibili su dispositivi Android via cloud dagli iscritti a Ultimate, mentre Donut County e Desperados 3 sono adesso a disposizione degli utenti su tutte le piattaforme contemplate da Xbox Game Pass. Ricapitolando:

Xbox Game Pass | Nuovi giochi del 21 gennaio

Control (PC)

Outer Wilds (Cloud)

Donut County (Cloud, Console & PC)

Desperados III (Cloud, Console & PC)

Già che ci siamo, vi anticipiamo che il 26 gennaio toccherà a Cyber Shadow, mentre il 28 gennaio arriveranno l'esclusiva console next-gen The Medium e la Yakuza Remastered Collection, comprendente Yakuza 3, Yakuza 4 e Yakuza 5. Il 29 gennaio, invece, verranno rimossi otto giochi dal catalogo di Xbox Game Pass, tra i quali spiccano Gris, Indivisible e Death's Gambit.