Xbox Game Pass Quests: tanti punti Microsoft Rewards con il nuovo sistema delle Missioni

La crescita della community di Xbox Game Pass, e del catalogo di giochi accessibili dagli iscritti al servizio, spinge la casa di Redmond a rivedere il sistema delle Quests per introdurre tante Missioni inedite che daranno modo agli abbonati di acquisire un numero decisamente superiore di punti Microsoft Rewards.

Il programma delle Quests garantisce agli utenti PC Windows 10 e Xbox One iscritti al Game Pass di ottenere punti Microsoft Rewards con cui riscattare premi ingame che spaziano dagli abbonamenti mensili gratis al servizio ai buoni sconto da 2 o più euro da spendere nel Microsoft Store, ma anche delle donazioni ad enti di beneficienza.

Fino a ieri, il sistema delle Quests prevedeva un numero limitato di Missioni, ossia di attività da svolgere nei giochi presenti nel catalogo di Xbox Game Pass (facilmente tracciabili mediante gli Obiettivi Sbloccabili); con il nuovo programma, Microsoft prevede di aggiungere un numero sensibilmente superiore di Missioni e di slegarle il più possibile da una determinata tipologia di giochi.

In questo modo, gli utenti abbonati al Game Pass potranno avere molte più possibilità per ottenere punti Microsoft Rewards: l'intenzione della divisione Xbox è quella di proporre decine di Missioni a cadenza giornaliera, settimanale e mensile, con premi crescenti in funzione della difficoltà delle sfide offerte. Delle circa 90 Missioni aggiunte nelle nuove Quests, alcune sono accessibili in esclusiva agli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate, il servizio in abbonamento che comprende sia il Game Pass che Xbox Live Gold.