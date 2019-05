Xbox Game Pass a quota 9,5 milioni di utenti mensili?

Il servizio in abbonamento Xbox Game Pass, che a fronte di una spesa mensile di 9,99 euro offre l'accesso ad una vasta selezione di titoli per Xbox e PC Windows 10, è senza ombra di dubbio incredibilmente apprezzato. Lo testimoniano la repentina crescita alla quale è andato incontro e la sua centralità nelle strategie di Microsoft.

La casa di Redmond non ha mai svelato dati precisi relativi ad Xbox Game Pass: durante l'ultima riunione con gli azionisti, si è limitata a riferire che i servizi in abbonamento (tra i quali figura anche Live Gold) hanno fatto registrare una crescita del 12% rispetto all'anno precedente. Qualche indizio sulle performance del servizio potrebbero tuttavia essere emerse da un report a cura di VGC, secondo il quale Xbox Game Pass potrebbe contare sulla bellezza di 9,5 milioni di utenti mensili. Il portale non ha fatto nessuna distinzione tra giocatori paganti, in prova o iscritti grazie alle recenti offerte speciali, ma si tratta in ogni caso di un numero importante.

Non finisce qui, poiché VGC si è sbilanciata anche su un'altra questione: secondo le sue fonti, gli introiti derivanti da Game Pass ammonterebbero al 30% del totale della divisione Xbox. Alla luce di ciò, il servizio potrebbe ricoprire un ruolo estremamente importante durante la prossima generazione di console con l'uscita di Xbox Scarlett. Senza dimenticare il ruolo centrale che già sta ricoprendo adesso: recentemente, Microsoft ha annunciato Xbox Game Pass Ultimate, che al prezzo di 14,99 euro mensili offrirà sia Game Pass che Live Gold. L'uscita è prevista più avanti nel corso di quest'anno.

Ci teniamo a precisare che i dati sopra riportati, sebbene siano molto interessanti, non possono essere in alcun modo ritenuti ufficiali, dal momento che provengono da fonti che non siamo in grado di verificare.