Xbox Game Pass: da RAGE 2 a The Witcher 3, ecco i giochi in arrivo entro la fine del 2019

In coincidenza dell'X019 FanFest di Londra, i vertici della divisione Xbox di Microsoft hanno mostrato alcuni tra i videogiochi più importanti che entreranno a far parte del catalogo di Xbox Game Pass da qui alla fine del 2019, dandoci poi modo di sbirciare la lista dei titoli in arrivo nei primi mesi del 2020.

A voler dar retta al doppio filmato esplicativo che riassume tutte le novità provenienti dalla kermesse londinese, gli abbonati a Xbox Game Pass e a Game Pass Ultimate vedranno rimpolpare il proprio catalogo digitale con tantissimi videogiochi in rappresentanza dei generi più disparati.

A partire da oggi, 14 novembre, sono infatti disponibili su Xbox Game Pass Age of Empires 2, LEGO Ninjago, RAGE 2, Remnant From the Ashes, Hearts of Iron IV, The Talos Principle, Tracks ed Age of Wonders Planetfall.

Nel corso delle prossime festività natalizie sarà poi possibile scaricare "gratuitamente" con il Game Pass titoli del calibro di The Witcher 3 (a conferma dei recenti rumor che hanno preceduto l'X019), Darksiders 3, tutte gli episodi di Life is Strange 2, My Friend Pedro e Halo Reach.

La ricca tavola videoludica imbandita da Microsoft per i primi mesi del 2020 prevede un'ulteriore abbuffata di giochi, come Final Fantasy VIII, Ori and the Will of the Wisps, Wasteland 3, Minecraft Dungeons, Yakuza, Bleeding Edge, la serie di Kingdom Hearts e gli appena annunciati titoli di RARE Everwild e Obsidian Grounded.