Xbox Game Pass: Rainbow Six Siege sta per aggiungersi al catalogo

Dopo aver pubblicato il solito teaser sugli account ufficiali di Xbox Game Pass, Microsoft ha annunciato che Tom Clancy's Rainbow Six Siege sta per ampliare la già vasta libreria disponibile per gli abbonati al servizio.

Lo sparatutto tattico in prima persona targato Ubisoft arriverà il prossimo giovedì 22 ottobre 2020 solo per gli utenti console e potrà essere giocato in cloud tramite l'app per smartphone e tablet Android da tutti gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate. L'edizione del gioco che potrà essere scaricata dagli utenti dovrebbe essere quella standard, la quale contiene tutti gli operatori del primo anno. In ogni caso i giocatori potranno sbloccare tutti gli altri personaggi giocabili semplicemente mettendo da parte la Fama, la valuta di gioco che si ottiene giocando le modalità PvE e PvP e che può essere utilizzata anche per l'acquisto di skin e mimetiche per le armi. Tutti gli abbonati a Xbox Game Pass potranno inoltre approfittare di uno sconto del 10% su tutti i contenuti aggiuntivi del titolo, incluso il Pass dell'Anno 5, che dà accesso immediato a tutti gli ultimi operatori, incluso Sam Fisher.

