Xbox Game Pass: Rainbow Six Siege Deluxe Edition è ora disponibile

A partire da oggi Rainbow Six Siege Deluxe Edition è disponibile gratis su Xbox Game Pass, giocabile su Xbox One, Xbox One S, Xbox One X e Android tramite Cloud. Una bella occasione per provare con mano lo shooter competitivo di Ubisoft.

"Tuffati in un'esplosiva dinamica di gioco 5v5, con competizioni al cardiopalma ed emozionanti combattimenti PvP di squadra. Tom Clancy's Rainbow Six Siege è un'esperienza in continua espansione, con opportunità illimitate per perfezionare la tua strategia e condurre la tua squadra alla vittoria."

Tom Clancy's Rainbow Six Siege su Game Pass include il gioco completo con tutte le mappe e le modalità, gli otto operatori Anno 1 (Frost, Buck, Valkyrie, Blackbeard, Caveira, Capitão, Hibana ed Echo oltre agli operatori Anno 2 (Jackal, Mira, Lesion, Ying, Ela, Zofia, Dokkaebi e Vigil).

Da segnalare inoltre come tutti gli abbonati al servizio Game Pass potranno godere di uno sconto del 10% su tutti i contenuti aggiuntivi di Rainbow Six Siege tra cui il Season Pass dell'Anno 5, che dà accesso immediato a tutti gli ultimi operatori.

Tra i giochi Xbox Game Pass di ottobre troviamo anche Age of Empires 3 Definitive Edition, Heaven Ho, Katana Zero, Tales of Vesperia Definitive Edition, The Swords of Ditto Mormo's Curse, Forza Motorsport 7, Ikenfell e Brutal Legend.