Xbox Game Pass: Rare Replay e Goat Simulator tra i nuovi giochi gratis di giugno 2019

Il catalogo Xbox Game Pass continua ad ampliarsi, con Microsoft che ha appena annunciato l'arrivo di altri quattro giochi in catalogo disponibili nella seconda metà del mese, a partire da domani, giovedì 20 giugno.

Nello specifico, si tratta di Resident Evil Revelations, Rare Replay, Torment Tides of Numenera e Goat Simulator, scaricabili a partire dalle date indicate qui sotto:

Resident Evil Revelations - Xbox One, 20 giugno

Rare Replay - Xbox One, 20 giugno

Torment Tides of Numenera - PC, 27 giugno

Goat Simulator - PC e Xbox One, 27 giugno

Particolarmente interessante la collection Rare Replay, che include una selezione dei migliori titoli dello studio inglese tra cui Battletoads, Banjo-Kazooie, Banjo-Tooie, Jet Force Gemini, Perfect Dark Zero, Kameo Elements of Power, Grabbed by the Ghoulies, R.C. Pro AM, Cobra Triangle, Killer Instinct Gold, Viva Piñata e Banjo-Kazooie Viti e Bulloni.

Da segnalare invece come Goat Simulator sia scaricabile solamente in versione base, ovvero priva delle espansioni a tema MMO, zombie e spazio. In ogni caso, una selezione decisamente interessante che si aggiunge ad una lineup che solo a giugno conta oltre 20 titoli.