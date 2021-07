Xbox Game Pass: più reboot di serie che interessano ai fan, promette Phil Spencer

Nel suo ultimo intervento nel podcast di Kinda Funny, il boss della divisione Xbox di Microsoft, Phil Spencer, ha riflettuto sull'importanza del Game Pass nel dettare l'agenda videoludica della casa di Redmond, ad esempio nel favorire il rilancio delle serie storiche Xbox e Bethesda più richieste dai fan.

Discutendo del successo di Xbox Game Pass e delle scelte che il Team Xbox sta compiendo per garantire un flusso costante di nuovi contenuti nel servizio in abbonamento, Spencer ha candidamente ammesso che "vedere più persone giocare su Game Pass a serie come Prey, Dishonored o Fable, ci spinge a osservare con estrema attenzione agli interessi manifestati dagli appassionati e a considerarli nell'ottica di un'organizzazione chiamata a creare prodotti che interessano i fan. Ci fornisce nuovi dati e ci spinge a pensare a cosa potremmo fare per raccogliere nuove idee per team desiderosi di occuparsi di queste serie".

Oltre alle serie Bethesda di Prey e Dishonored, il massimo esponente della divisione Xbox di Microsoft cita a titolo di esempio l'interesse manifestato dagli iscritti a Game Pass per la collezione RARE Replay: "Per noi è stato davvero interessante sviluppare RARE Replay, volevamo offrire alle persone l'opportunità di riabbracciare le vecchie IP di RARE. Trarremo spunto da tutto questo e continueremo a seguire questa strada, perchè il Game Pass ci offre un modello di business in cui tutto ciò ha un senso".

Con il reboot già annunciato di Perfect Dark e il ritorno di Battletoads, le parole di Spencer stanno già alimentando un acceso dibattito sui social tra chi, alla luce delle dichiarazioni del boss di Xbox, spera nel reboot di Banjo Kazooie e di altre serie Microsoft o Bethesda. E voi, quale IP "verdecrociata" vorreste veder rinascere nel corso della generazione inaugurata solo pochi mesi fa dal lancio di PS5 e Xbox Series X/S? Fatecelo sapere con un commento.