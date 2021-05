Xbox Game Pass: Red Dead Online e FIFA 21 tra i nuovi giochi di maggio

Il mese di maggio inizia alla grande per gli abbonati a Xbox Game Pass, dal momento che Microsoft ha appena confermato quelli che saranno i prossimi giochi ad arrivare nella libreria del servizio e tra questi troviamo alcuni prodotti particolarmente apprezzati dai videogiocatori.

Ecco di seguito tutti i giochi in arrivo nel servizio e la relativa data d'uscita:

Dragon Quest Builders 2 (Console e PC) - 4 maggio 2021

FIFA 21 (Console e PC) - 6 maggio 2021

Outlast 2 (Cloud, Console e PC) ID@Xbox - 6 maggio 2021

Steep (Cloud e Console) - 6 maggio 2021

Final Fantasy X/X-2 HD Remaster (Console e PC) - 13 maggio 2021

Just Cause 4: Reloaded (Cloud, Console e PC) - 13 maggio 2021

Psychonauts (Cloud, Console e PC) - 13 maggio 2021

Red Dead Online (Cloud e Console) - 13 maggio 2021

Remnant: From the Ashes (PC) - 13 maggio 2021

Va precisato che tutti i titoli elencati sopra possono essere giocati da qualsiasi abbonato ad eccezione di FIFA 21, il quale è disponibile esclusivamente per gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate e ad EA Play. Microsoft ha inoltre annunciato l'arrivo di nuovi DLC esclusivi per gli abbonati, tra i quali troviamo l'NBA 2K21: MyTEAM Bundle e un ciondolo a tema Star Wars per Apex Legends.

Ovviamente nel corso dei prossimi giorni non ci saranno solo nuovi arrivi per gli abbonati e sulle nostre pagine trovate l'elenco dei giochi che lasceranno il catalogo di Xbox Game Pass a maggio 2021.