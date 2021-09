Xbox Game Pass: Red Dead Online e Forza Motorsport 7 tra i giochi che lasciano il catalogo

Come da consuetudine, Microsoft accompagna la presentazione dei nuovi giochi di settembre su Xbox Game Pass all'annuncio dei titoli che, purtroppo, abbandoneranno presto il servizio e non saranno più disponibili "gratuitamente" per gli abbonati su PC Windows 10, Xbox One e Xbox Series X/S.

Nell'elenco dei giochi che si apprestano a lasciare il catalogo del servizio della casa di Redmond trovano conferma le anticipazioni sull'uscita dal Game Pass di Red Dead Online e sulla dismissione da Xbox Store di Forza Motorsport 7.

La componente multiplayer di Red Dead Redemption 2, divenuta standalone nei mesi scorsi, sarà accessibile su Game Pass fino alla sera del 13 settembre. Per quanto concerne Forza Motorsport 7, invece, il termine ultimo per poter giocare gratis al titolo sul Pass o per acquistarlo a prezzo scontato prima della sua uscita da Microsoft Store è fissato per il 15 settembre.

Eccovi allora la lista completa dei giochi che stanno per dire addio al catalogo del Pass su PC, Xbox One e Series X/S:

13 settembre

Red Dead Online

15 settembre

Company of Heroes 2

Disgaea 4

Forza Motorsport 7

Hotshot Racing

The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics

Thronebreaker: The Witcher Tales

Già a partire da domani 2 settembre, gli iscritti a Xbox Game Pass potranno "consolarsi" con l'ingresso nel servizio di Final Fantasy 13, Surgeon Simulator 2, la versione Game Preview di Craftopia e Signs of the Sojourner, nell'attesa che siano disponibili anche gli altri giochi gratis della prima metà di settembre.