Xbox Game Pass: da Redfall a Benedict Fox, tutti i nuovi giochi di aprile e maggio

Come da previsioni, Microsoft è tornata alla carica con un nuova infornata di giochi per Xbox e PC Game Pass destinati a rimpolpare il già nutrito catalogo tra la fine di aprile e l'inizio di maggio. Tra gradite conferme e piacevoli sorprese, andiamo alla scoperta di tutte le novità in arrivo nelle prossime settimane!

Coffee Talk Episode 2 Hibiscus & Butterfly per Cloud, Console e PC dal 20 aprile al day one

Il bar notturno di Toge Productions riapre in Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly, invitandovi ancora una volta a preparare delle bevande calde ascoltando le storie di un variopinto cast di personaggi. Prendendo le distanze dal mondo reale, che corre a più non posso senza darci respiro, Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly vi trasformerà in bartender chiedendovi di mescolare vari ingredienti come tè, zenzero, menta, cioccolato e caffè per scaldare il cuore degli abitanti di una Seattle sovrannaturale popolata da umani, orchi, elfi e altre razze fantasy.

Medieval Dynasty Xbox One 20 aprile day one Game Pass

Già disponibile dallo scorso anno nelle versioni Xbox Series X|S e PC, il gioco di ruolo di sopravvivenza Medieval Dynasty si appresta a spalancare le porte del suo open world medievale anche ai giocatori Xbox. Nell'Europa dell'Alto Medievo, siete chiamati a vestire i panni di un giovane uomo che, scappato dalla guerra, vuole diventare il padrone del proprio destino. Difendendovi dalle bestie feroci, raccogliendo risorse, fabbricando equipaggiamenti, costruendo case, resistendo al freddo e compiendo altre azioni tipiche dei survival game, avrete modo di acquisire nuovi talenti, stabilire un insediamento e dare il via ad una nuova dinastia.

Homestead Arcana Cloud, Xbox Series X/S e PC 21 aprile

Sviluppato da Serenity Forge e distribuito da Skybound Games, Homestead Arcana è un nuovo farming simulator che intreccia magia ed agricoltura. Mentre il mondo viene inghiottito da un letale miasma, siete chiamati a creare un piccolo angolo di paradiso sotto forma di una tenuta personale, scoprendo nuove piante e rendendo la terra di nuovo vivibile. Grazie al potere della magia potrete esplorare e curare il resto del mondo, invaso da creature deformi e pericolose, nonché ricco di preziosi segreti.

Cassette Beasts per PC dal 26 aprile al day one

Prendendo ispirazione da mostri sacri come Pokémon, Zelda e Final Fantasy, i ragazzi di Raw Fury presentano Cassette Beasts, un gioco di ruolo a turni open world in cui bisogna collezionare fantastici mostri e impiegarli in battaglia. A Nuova Wirral, un'isola remota abitata da creature pericolose, gli abitanti hanno scelto di combattere il fuoco con il fuoco trasformandosi in mostri con l'ausilio di cassette retrò. Esplorando ogni anfratto dell'isola avrete l'opportunità di registrare su nastro fino a 120 mostri, per poi riprodurli e utilizzare la loro forma in battaglia. Grazie al Sistema di Fusione potrete anche combinare due differenti tipologie di mostro per crearne di nuove, uniche e ancor più potenti.

BlazBlue Cross Tag Battle Special Edition per Cloud, Xbox e PC dal 27 aprile al day one

Ultimo esponente della longeva saga di Arc System Works, BlazBlue: Cross Tag Battle si appresta ad arrivare anche su Xbox in un'Edizione Speciale comprendente tutti i contenuti post-lancio pubblicati in passato per le altre versioni del gioco. I personaggi di BlazBlue si scontrano con i lottatori provenienti dalla serie Persona, dalla visual novel Under Night In-Birth e dalla web serie RWBY dando vita ad incontri 2v2 adatti sia agli esperti che ai novellini del genere picchiaduro. Ad arricchire il tutto ci pensano la consueta follia dei prodotti della serie BlazBlue e una splendida grafica 2D, uno dei marchiodi fabbrica dei talentuosi sviluppatori giapponesi.

The Last Case of Benedict Fox Console e PC 27 aprile

The Last Case of Benedict Fox è un promettente metroidvania ambientato in una villa macabra e intrigante che sembra essere fuoriuscita dalla menti di Tim Burton e Howard Phillips Lovecraft. Il protagonista dell'avventura, Benedict Fox, è un investigatore privato legato a doppio filo con un demone, i cui poteri gli consentono di esplorare le menti dei morti. Quest'abilità speciale si rivelerà molto utile durante le indagini per un macabro caso, che riguarda l'omicidio di una giovane coppia e la scomparsa del loro bambino. Da bravo metroidvania quale è, The Last Case of Benedict Fox promette un mix di enigmi, combattimenti ed esplorazione.

Redfall Cloud, Xbox Series X|S e PC dal 2 maggio

Nuova opera dei ragazzi di Arkane Austin, gli stessi che si sono occupati di Prey, Redfall uno sparatutto in prima persona cooperativo a mondo aperto. L'omonima isola è stata assediata dai vampiri, i quali hanno oscurato il sole e isolato la città dal mondo esterno. Assieme ad un massimo di altri tre amici, siete chiamati ad indagare sul mistero della comparsa di questi essere immondi e, nel frattempo, sterminarli con armi e poteri devastanti. Redfall fa tesoro dell'esperienza acquisita da Arkane nella realizzazione di Immersive Sim come Dishonored e Prey unendo meccaniche tipicamente single player con dinamiche multigiocatore. Ne scaturisce un prodotto che promuove la condivisione dell'esperienza e la libertà di approccio, senza rinunciare ad una forte componente narrativa. Gustatevi la nostra anteprima di Redfall nell'attesa.

Xbox Game Pass: giochi in uscita dal catalogo

Sette arrivano, cinque se ne vanno. Il 30 aprile rappresenterà l'ultimo giorno utile per giocare a Bugsnax (Cloud, Console e PC), Destroy All Humans! (Cloud, Console e PC), Dragon Quest Builders 2 (Cloud, Console e PC), Tetris Effect Connected (Console e PC) e Unsouled (Cloud, Console e PC). Avete più di dieci giorni di tempo per terminare quelli che avete cominciato, se invece non vi piace correre contro il tempo ricordate che potete approfittare dello sconto del 20% riservato agli abbonati per acquistare in via permanente i titoli di vostro interesse.