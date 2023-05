Xbox Game Pass: dopo Redfall, ecco i primi giochi gratis di maggio

Con la conferma dei videogiochi in uscita a maggio dal Game Pass, dalle pagine di Xbox Wire arriva anche l'annuncio dell'ondata di giochi riscattabili 'gratuitamente' su Xbox Game Pass da qui alla prima metà del mese.

Il valzer dei nuovi ingressi nel servizio in abbonamento di Microsoft parte quest'oggi con Redfall: lo sparatutto open world a vocazione cooperativa di Arkane Austin è disponibile su PC, Xbox Series X|S e in game streaming tramite Xbox Cloud Gaming.

Da qui ai prossimi giorni assisteremo all'approdo di altri titoli nel catalogo del Game Pass: dal 4 maggio sarà possibile scaricare (o giocare in streaming su cloud) all'action adventure a tinte steampunk Ravenlok, mentre dall'8 maggio gli abbonati al servizio potranno immergersi nelle atmosfere da saloon della Definitive Edition di Weird West. Eccovi l'elenco completo dei titoli Xbox Game Pass della Wave 1 di maggio:

2 maggio - Redfall -PC, Xbox e Cloud

-PC, Xbox e Cloud 4 maggio - Ravenlok - PC, Xbox e Cloud

- PC, Xbox e Cloud 8 maggio - Weird West Definitive Edition - Xbox

- Xbox 9 maggio - Shadowrun Trilogy - PC

- PC 11 maggio - Fuga: Melodies of Steel 2 - PC, Xbox e Cloud

Nell'ottica di un costante aggiornamento dell'offerta contenutistica del servizio, all'ingresso dei titoli appena citati farà da contraltare l'uscita dalla ludoteca del Game Pass di diversi videogiochi. Dal 15 maggio non sarà più possibile accedere 'gratuitamente' a titoli come Before We Leave, Danganronpa 2 Goodbye Despair Anniversary Edition, Hearts of Iron IV, Her Story e Umurangi Generation Special Edition.