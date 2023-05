Xbox Game Pass: da Redfall a Ravenlok, tutti i nuovi giochi di maggio 2023

Il maggio di Game Pass è cominciato nel segno di Redfall, esclusiva di casa Microsoft tra le più attese dell'anno, ma le sue cartucce non si esauriscono affatto qui. Nella prima metà del mese sono attese altre due novità assolute, Ravenlok e Fuga: Memories of Steel 2, oltre a una serie di graditi ritorni. Facciamo il punto della situazione.

Redfall su Xbox Series X|S, PC e Cloud dal 2 maggio

Ne abbiamo già parlato nell'ambito del precedente aggiornamento per Xbox Game Pass, ma ci teniamo a rammentarvi che nella giornata di ieri 2 maggio è arrivato anche Redfall, nuovo sparatutto in prima persona open world cooperativo di Arkane Austin. Come abbiamo già ampiamente visto nella recensione di Redfall, l'ultima fatica dei creatori di Prey e Dishonored non può definirsi pienamente all'altezza delle aspettative, ma è senz'altro in grado di regalare qualche ora di divertimento agli amanti del gaming in compagnia.

Ravenlok per Xbox, PC e Cloud dal 4 maggio al day one

Ravenlok è un gioco d'avventura dai toni fiabeschi nel quale una giovane eroina è chiamata a liberare il regno dalle mire della tenebrosa Regina Bruco. Traendo ispirazione da Alice nel Paese delle Meraviglie e dall'immaginario steampunk, i ragazzi di Cococucumber hanno tratteggiato un mondo stravagante e mistico con l'ausilio di una pixel art tridimensionale, che su Xbox Series X si spinge fino a 4k e 60fps. Nel tentativo di rovesciare la dittatura della strega malvagia, l'omonima eroina è chiamata a sconfiggere bizzarre creature e temibili boss con l'ausilio di un sistema di combattimento in tempo reale in stile action GDR.

Weird West Definitive Edition Xbox Series X|S 8 maggio

Dopo un annetto dal debutto sul mercato e in Game Pass, Weird West si riaffaccia nel catalogo con una Definitive Edition pensata per sfruttare appieno le potenzialità tecniche di Xbox Series X e girare alla risoluzione 4K con un framerate di 60fps. Per chi non lo sapesse, Weird West è un gioco di ruolo d'ispirazione lovecraftiana diretto da Raphaël Colantonio, già autore di Dishonored. In un mondo dark fantasy nel quale i tutori della legge e i pistoleri condividono la frontiera con delle creature fantastiche, dovete impersonare un gruppo di eroi atipici e plasmare il loro destino prendendo ardue decisioni. Ogni partita è unica, dal momento che il gioco adatta la storia e la configurazione del mondo sulla base delle scelte compiute.

Shadowrun Trilogy per PC dal 9 maggio

Arriva finalmente anche su PC Game Pass Shadowrun Trilogy, una raccolta comprendente i tre apprezzatissimi RPG tattici Shadowrun Returns, Shadowrun Dragonfall - Director's Cut e Shadowrun Hong Kong - Extended Edition. Basati sull'immaginario del gioco di ruolo fantasy/cyberpunk creato da FASA bel 1989, i tre giochi sviluppati da Harebrained Schemes sono ambientati in un mondo unico nel suo genere, nel quale la magia si è risvegliata riportando in vita le creature più popolari del genere fantasy.

Fuga Melodies of Steel 2 su Xbox, PC e Cloud dall'11 maggio al day one

La serie di CyberConnect2 torna con Fuga: Melodies of Steel 2, forte di un sistema di combattimento migliorato per incrementare la profondità strategica e un nuovo sistema di scelte pensato per risultare ancor più impattante sullo svolgimento dell'esperienza. Gli eventi sono ambientati un anno dopo i fatti di Fuga: Memories of Steel. Durante delle indagini, il Taranis va in tilt intrappolando alcuni bambini. Quelli rimasti salgono a bordo del loro precedente nemico, il temibile carro armato Tarascus, per inseguire Taranis e salvare i propri amici. I veterani del precedente capitolo possono aspettarsi un nuovo sistema di supporto delle aeronavi, percorsi ancor più ramificati e una libertà di scelta mai vista prima.

Avvisi importanti

Sul finire del mese di aprile ha fatto la sua ricomparsa in Xbox e PC Game Pass Quantum Break, dopo un periodo di assenza di qualche settimana. Microsoft e Remedy hanno approfittato di questo lasso temporale per rinegoziare alcune licenze che erano scadute. Il primo maggio, invece, è ufficialmente uscito dalla fase in accesso anticipato Besiege, un building game medievale basato sulla fisica che permette di creare armi d'assedio per devastare immense fortezze e pacifici insediamenti abitati. Il titolo è ora disponibile in Game Pass nella sua versione 1.0. Infine, ci teniamo ad avvertirvi che il 15 maggio verranno rimossi cinque giochi da Game Pass: preparatevi a dire addio a Before We Leave (Cloud, Console e PC), Danganronpa 2: Goodbye Despair Anniversary Edition (Cloud, Console e PC), Hearts of Iron IV (PC), Her Story (PC) e Umurangi Generation: Special Edition (Cloud, Console e PC).