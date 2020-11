Xbox Game Pass regala 30 giorni accesso a Disney+: ecco come richiederli

I curatori di Xbox Wire confermano le anticipazioni sull'arrivo di The Mandalorian e Baby Yoda su Xbox Game Pass e annunciano che, a partire da oggi 9 novembre, gli abbonati al servizio (nella sua versione Ultimate) possono riscattare 30 giorni di accesso a Disney+.

L'iniziativa promozionale che rinsalda la partnership tra le case di Topolino e Halo offre quindi a tutti gli iscritti a Xbox Game Pass Ultimate l'opportunità di accedere "gratuitamente" ai contenuti presenti nel catalogo di Disney+, con film, serie TV e produzioni originali targate Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e, naturalmente, Disney.

Per aderire a questa offerta, gli abbonati a Game Pass Ultimate devono richiedere la prova di 30 giorni a Disney+ tramite la Galleria dei Vantaggi sulla propria console Xbox (sia Xbox One che Series X|S), dall'app PC Xbox su PC Windows 10 o direttamente dall'applicazione per sistemi mobile iOS e Android di Xbox Game Pass. Una volta rivendicato il Perk, gli utenti verranno indirizzati al sito Disney+ per attivare il proprio abbonamento con una prova gratuita di 30 giorni: il termine ultimo per poter riscattare questo Vantaggio sarà il 31 gennaio 2021.

Nel lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye trovate un approfondimento a firma di Marco Delfino sulle serie Disney+ più attese da WandaVision e Obi-Wan Kenobi.