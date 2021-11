Xbox Game Pass regala un abbonamento ad un popolare servizio Sony negli USA

Nuova promozione targata Microsoft negli Stati Uniti: tutti coloro che si abboneranno a Xbox Game Pass Ultimate riceveranno in regalo 75 giorni di prova di Crunchyroll Premium, per accedere a tutti i servizi della celebre piattaforma di anime in streaming.

Ad agosto Sony ha acquistato Crunchyroll e da tempo si parla di una possibile integrazione del servizio con PlayStation Plus, al momento però sono solamente voci di corridoio e l'unica certezza è la partnership siglata tra Crunchyroll e Microsoft.

Si tratta di uno scambio di favori tra le due aziende dal momento che i clienti Crunchyroll Premium possono ottenere tre mesi di abbonamento gratis a Xbox Game Pass per PC. Questa promozione è attiva anche in Italia per tutti gli abbonamenti Premium sottoscritti entri il 19 novembre mentre la possibilità di ottenere 75 giorni di Crunchyroll Premium iscrivendosi a Xbox Game Pass Ultimate non è valida nel nostro paese, almeno per il momento, ma non è escluso che possa arrivare anche in Italia nelle prossime settimane.

Microsoft vuole offre la possibilità di provare Xbox Game Pass ad un numero di persone sempre maggiore e negli anni abbiamo visto numerose promozioni con codici Game Pass in regalo, offerti con i tubi di Pringles, bibite energetiche e altri snack, solamente per fare alcuni esempi.