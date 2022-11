Xbox Game Pass regala tre mesi di Apple Music e Apple TV+: ecco come riscattarli gratis

Microsoft ha da poco annunciato i nuovi giochi gratis di novembre su Xbox Game Pass, ma le sorprese non sono finite: l'azienda di Redmond ha infatti rinsaldato la propria partnership con Apple svelando dei nuovi regali per gli iscritti al servizio in abbonamento verdecrociato.

L'ultima iniziativa promozionale appena lanciata dai due colossi statunitensi offre a tutti gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate l'opportunità di accedere gratis per tre mesi all'intero catalogo di film e serie di Apple TV+ e alle oltre cento milioni di canzoni di Apple Music.

La prova gratuita per tre mesi ai due servizi della casa di Cupertino è accessibile attraverso i nuovi Perk di Xbox Game Pass: gli iscritti al tier Ultimate dell'abbonamento videoludico di Microsoft possono richiedere la prova in questione tramite la Galleria dei Vantaggi (o Perk) sulla propria console Xbox, dall'app Xbox su PC Windows 10/11 o direttamente dall'applicazione per sistemi mobile iOS e Android di Xbox Game Pass.

Una volta rivendicati i Perk, gli utenti verranno indirizzati alle schermate online di Apple TV+ e Apple Music per attivare il nuovo abbonamento con una prova gratuita di tre mesi. Il termine ultimo per poter riscattare questi Vantaggi è fissato per il 31 marzo 2023.