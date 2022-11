Xbox Game Pass: Return to Monkey Island, Somerville e Pentiment tra i giochi di novembre

Il catalogo di Xbox Game Pass continua a crescere senza sosta, per un mese di novembre che si preannuncia essere scoppiettante per gli abbonati al servizio di gaming on demand di Microsoft. La compagnia di Redmond ha ufficialmente svelato la lineup completa delle novità in arrivo nelle prossime settimane.

Come scopriamo dalle pagine di Xbox Wire, l'offerta di Xbox Game Pass includerà dal mese di novembre titoli come Return to Monkey Island (confermato anche su console, a meno che non si tratti di un errore), l'ultima avventura punta e clicca con protagonista Guybrush Threepwood, insieme a Football Manager 2023, il più recente episodio della serie calcistica di stampo manageriale, Somerville, dall'autore di Inside, e Pentiment, il nuovo ruolistico investigativo di Obsidian ambientato nella Germania medievale. Di seguito vi riportiamo l'elenco completo delle novità:

The Legend of Tianding (Cloud, Console, e PC) - Disponibile ora

The Walking Dead: A New Frontier – The Complete Season (PC) - Disponibile ora

The Walking Dead: Michonne – The Complete Season (PC) - Disponibile ora

Ghost Song (Cloud, Console, e PC) – 3 novembre

Football Manager 2023 (PC) – 8 novembre

Football Manager 2023 Console (Cloud, Console, e PC) – 8 novembre

Return to Monkey Island (Cloud, Console, e PC) – 8 novembre

Vampire Survivors (Console) – 10 novembre

Pentiment (Cloud, Console, e PC) – 15 novembre

Somerville (Console e PC) – 15 novembre

Tra i titoli che invece si apprestano a lasciare il catalogo abbiamo: Football Manager 2022 per PC, Football Manager 2022 Xbox Edition (8 novembre), Art of Rally, Fae Tactics, Next Space Rebel, One Step from Eden, e Supraland (15 novembre). Cosa ne pensate delle novità annunciata da Microsoft per il mese di novembre di Xbox Game Pass?