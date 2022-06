Xbox Game Pass e reveal di nuovi giochi gratis: appuntamento allo Showcase del 12 giugno

Mentre fervono i preparativi per l'Xbox & Bethesda Showcase del 12 giugno, i curatori dei social di Microsoft stuzzicano la curiosità della community verdecrociata confermando, semmai ve ne fosse ancora bisogno, l'annuncio di nuovi titoli su Game Pass nel corso dell'atteso evento mediatico di domenica sera.

La clip confezionata da Microsoft assume i contorni di un fittizio shoot'em up in salsa arcade con il logo di Xbox Game Pass che, nell'improbabile ruolo dell'eroe, deve raggiungere la data del 12 giugno saltando degli 'ostacoli' rappresentati da un dispositivo mobile (in rappresentanza di Xbox Cloud Gaming), da un PC gaming e dalle console della famiglia Xbox Series X/S.

Ad accompagnare il video troviamo anche un breve messaggio in cui il team social che gestisce il canale principale di Xbox Game Pass esorta gli abbonati al servizio a prepararsi per le sorprese dello Showcase Xbox & Bethesda: "Voi. Noi. 12 giugno. Ci vediamo lì!".

Lo spettacolo digitale approntato da Microsoft per la sera di domenica 12 giugno, quindi, dovrebbe fare da sfondo a (presumibilmente) tanti annunci che interesseranno l'utenza iscritta a Xbox e PC Game Pass. In queste settimane la community ha avanzato numerose ipotesi, come quella del possibile annuncio dell'ingresso di Ubisoft Plus su Game Pass (o di una sua versione 'parziale', come Ubisoft Classic sul nuovo PS Plus) o dell'ingresso dei capitoli di Call of Duty e di altri videogiochi Activision Blizzard nel servizio. E voi, quali sorprese vorreste ricevere dallo Showcase di Xbox? Fatecelo sapere con un commento.