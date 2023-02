Xbox Game Pass riceve 2 nuovi giochi per chiudere in bellezza febbraio

Game Pass chiude in bellezza il mese di febbraio accogliendo all'interno del suo catalogo ben due nuovi giochi, un JRPG e un auto-battler. Curiosi di scoprire di quali titoli stiamo parlando? Ve ne parliamo subito!

Xbox Game Pass | I nuovi giochi del 28 febbraio

Soul Hackers 2 (Cloud, Console e PC)

Merge & Blade (Cloud, Console e PC)

Spin-off del franchise di Shin Megami Tensei, Soul Hackers 2 (~22GB) è JRPG sci-fi dalle tinte cyberpunk ambientato sotto le luci al neon di una Tokyo sull'orlo di un cataclisma. Il sistema di combattimento a turni è basato sul rodato "Press Turn System", ma riesce a distinguersi grazie alla presenza di meccaniche peculiari ben descritte da Antonello "Kirito" Bello nella sua recensione di Souls Hackers 2. Di tutt'altra pasta Merge & Blade (~500 GB), un videogioco dalle tinte fantasy che mescola rompicapi e combattimenti in stile auto-battler. Già disponibile da tempo in Early Access su Steam, vi mette al comando di una plotone di combattenti in lotta contro un esercito di mostri. I membri del party cadono dall'alto (proprio come se fosse Tetris!) lasciando a voi il compito di fondere tre o più unità uguali per creare delle classi superiori.

Soul Hackers 2 e Merge & Blade non sono le uniche due aggiunte della settimana, dal momento che il 2 marzo arriverà F1 22 come parte della selezione di EA Play e il 3 marzo toccherà a Wo Long: Fallen Dynasty, attesa e promettente novità targata Koei Tecmo e Team Ninja. A proposito di nuovi giochi, oggi sono stati annunciati anche i tre Games with Gold di marzo, destinati ad arrivare anche nel catalogo di Xbox Game Pass Ultimate.