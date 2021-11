Xbox Game Pass riceve due nuovi giochi oggi 4 novembre

Neppure il tempo di salutare l'arrivo di Minecraft e Unpacking, che è già arrivato il momento di accogliere due nuovi giochi nel catalogo di Xbox Game Pass. A partire da oggi, tutti gli abbonati a Xbox Game Pass possono giocare a It Takes Two e Kill It With Fire, entrambi disponibili nella tripla versione per cloud, console e PC.

Xbox Game Pass | I nuovi giochi del 4 novembre

It Takes Two (Cloud, Xbox e PC)

Kill It With Fire (Cloud, Xbox e PC)

It Takes Two rappresenta l'ennesima scommessa vinta da Josef Fares, una meravigliosa favola moderna giocabile solo ed esclusivamente da due giocatori in cooperativa. La storia narra del viaggio di Cody e May, una coppia ai ferri corti intrappolata in un mondo fantastico e pieno di imprevedibili bizzarrie. Per fuggire, dovranno collaborare per superare delle sfide e salvare la loro relazione in pericolo. Altri dettagli li trovate nella nostra recensione di It Takes Two. Kill It with Fire è invece un gioco d'azione in prima persona che vi mette nei panni di disinfestatore specializzato nella caccia ai ragni. Grazie ad un arsenale composto da decine di armi, è possibile liberarsi della nemesi a otto zampe in tanti modi creativi!

Cosa ve ne pare dei due nuovi titoli? Ci giocherete? Già che ci siamo, vi ricordiamo che l'ondata dei giochi di novembre di Xbox Game Pass proseguirà martedì prossimo con l'arrivo di due novità assolute, Forza Horizon 5 e Football Manager 2022.