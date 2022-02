Xbox Game Pass sta per ricevere interessanti novità: si tratta dei giochi Activision?

A poche ore dalla conferma dell'arrivo di Dragon Ball FighterZ su PC Game Pass, Microsoft ha anticipato importanti novità tramite le parole di Aaron Greenberg, il boss della divisione marketing di Xbox.

Greenberg ha infatti preso parte ad un evento su Twitter, durante il quale ha risposto ad una serie di domande poste dai fan. Il risultato di questa iniziativa è sicuramente interessante, poiché un membro della community ha chiesto se e quando avremmo visto i titoli Activision Blizzard nel catalogo del servizio ad abbonamento e la risposta sta facendo il giro dei social.

Ecco di seguito un estratto delle dichiarazioni del personaggio:

"Non possiamo dire molto per via degli embarghi, ma posso confermarti che ci sono novità davvero interessanti e per cui vale essere in fermento sia su Xbox che su Xbox Game Pass."

Non si tratta in alcun modo di una conferma, ma le parole di Greenberg potrebbero anticipare l'arrivo nei prossimi mesi dei primi titoli Activision Blizzard in seguito alla colossale acquisizione di qualche settimana fa. Insomma, non si esclude che titoli come Call of Duty Vanguard, Overwatch e Crash Bandicoot 4 possano arrivare nella libreria del servizio.

Nel frattempo, vi ricordiamo che ci sono già 3 giochi confermati per maro su Xbox Game Pass.