Xbox Game Pass: niente rincari dopo l'acquisizione di Activision, ribadisce Microsoft

Dopo essersi detta disponibile a offrire Call of Duty su PS Plus e maggiori entrate a Sony, Microsoft ha risposto ai rilievi sollevati dal CMA britannico in merito al rischio del possibile aumento di prezzo di Xbox Game Pass dopo l'acquisizione di Activision.

In un particolare passaggio della documentazione prodotta dalla Competition and Markets Authority, l'autorità di regolamentazione dei mercati del Regno Unito ha infatti espresso delle preoccupazioni per il danno che potrebbe essere arrecato ai consumatori con il rincaro degli abbonamenti a Xbox o PC Game Pass determinato, appunto, dall'ingresso dei giochi Activision, Blizzard e King nel catalogo del servizio verdecrociato.

"I prezzi degli abbonamenti possono essere facilmente rivisti e Microsoft potrebbe ottenere un incentivo nell'aumentare il prezzo una volta ottenuto l'accesso a giochi popolari come quelli di Activision, incluso Call of Duty", sono le riflessioni condivise dal CMA in merito al rischio di rincaro per il Game Pass.

Ai rilievi sollevati dall'ente inglese, i rappresentanti della casa di Redmond rispondono che il colosso tecnologico americano non intende aumentare il prezzo di Xbox Game Pass come diretta conseguenza dell'acquisizione di Activision. Tale strategia, sottolinea Microsoft, sarebbe controproducente poiché un rincaro comporterebbe un immediato calo dell'attrattiva esercitata dall'abbonamento e, quindi, una conseguente riduzione nel numero di abbonati attuali e futuri. A tal proposito, la casa di Redmond ricorda al CMA di non aver aumentato il prezzo di Xbox Game Pass con l'acquisizione di Bethesda e neanche dopo, nella fase che ha visto il catalogo del Game Pass accogliere con sempre maggiore frequenza i videogiochi vecchi e nuovi della famiglia di sussidiarie Bethesda e ZeniMax.

Al netto delle complesse dinamiche legate all'acquisizione di Activision Blizzard, Microsoft ha già messo in guardia i propri utenti ritenendo opportuno spiegare loro che Xbox Series X/S e Game Pass potrebbero aumentare di prezzo a causa dell'inflazione di altri fattori macroeconomici.