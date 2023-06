Xbox Game Pass, rincaro in arrivo: nuovi prezzi, date e Paesi coinvolti

Il temuto aumento di prezzo di Xbox Series X e Game Pass è ufficiale: il rincaro delle console e dei servizi in abbonamento della casa di Redmond avverrà presto, di conseguenza è importante conoscere tutte le informazioni sui tier e sui Paesi coinvolti.

Come sottolineato da Kari Perez, dirigente a capo delle comunicazioni del team Xbox, Microsoft si prepara ad aumentare il prezzo di Xbox Series X e di Xbox Game Pass, una decisione non troppo dissimile da quella presa nei mesi scorsi da Sony con il rincaro di PlayStation 5 (e, seppure indirettamente, con la riformulazione dell'offerta in abbonamento del nuovo PlayStation Plus).

In ragione della scelta presa dalla casa di Redmond, il prezzo di Xbox Game Pass base passerà a 10,99 euro, mentre la sottoscrizione a Xbox Game Pass Ultimate richiederà l'esborso mensile di 14,99 euro. L'aumento deciso da Microsoft non riguarderà l'abbonamento a PC Game Pass.

Il rincaro sarà attivo anche in Italia a partire da lunedì 6 luglio. Per chi è già abbonato al Game Pass base tramite una sottoscrizione mensile, il nuovo prezzo verrà applicato a partire dal 13 agosto (o dal 13 settembre in Germania), mentre per chi è iscritto al tier Ultimate del Game Pass i nuovi prezzi non si applicheranno fino al prossimo rinnovo dell'abbonamento.

L'aumento di prezzo di Xbox Game Pass base e Xbox Game Pass Ultimate coinvolgerà tutti i maggiori Paesi, a eccezione della Norvegia, del Cile, della Danimarca, della Svizzera e dell'Arabia Saudita.