Xbox Game Pass si rinnova: cinque giochi presto in uscita dal catalogo

Il mese di maggio 2020 è iniziato alla grande per i giocatori abbonati al servizio di Microsoft, che ha visto l'ingresso di Red Dead Redemption 2 nel catalogo Xbox Game Pass.

Mentre gli utenti con una sottoscrizione attiva possono dunque ora calarsi nell'emozionante epopea western vissuta nei panni di Arthur Morgan, alcuni giochi si preparano purtroppo a lasciare il catalogo. Come da tradizione, infatti, il frequente ricambio tra le fila delle produzioni incluse in Xbox Game Pass determina la cessazione della disponibilità di alcuni produzioni videoludiche. Nello specifico, cinque giochi sono ora indicati come "presto in uscita" dall'App per iOS dedicata al servizio. Di seguito, i titoli coinvolti:

Brothers: A Tale of Two Sons

Hydro Thunder

Old Man's Journey

#IDARB

The King of Fighters '98: Ultimate Match

Al momento, non sono state indicate date specifiche legate al momento esatto in cui questi giochi non risulteranno più disponibili, ma coloro che erano interessati a testarli potrebbero voler a questo punto approfittare del tempo residuo di permanenza inIn chiusura, ricordiamo che i vertici dihanno recentemente confermato la centralità del servizio anche nell'ambito dei propri piani legati alla next gen. Nel corso dell'ultimo Insider Xbox sono stati dunque confermati alcuni giochi Xbox Series X confermati per Xbox Game Pass