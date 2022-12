Xbox Game Pass: rinviato l'arrivo di Hot Wheels Unleashed, quando sarà disponibile?

Il servizio in abbonamento di Microsoft conclude il 2022 in bellezza: i primi giochi Xbox Game Pass di dicembre sono già piuttosto ricchi, comprensivi anche della folle novità High on Life e dell'apprezzata avventura narrativa The Walking Dead The Final Season.

Uno dei titoli confermati, tuttavia, non riuscirà a rispettare la data originariamente prevista: si tratta di Hot Wheels Unleashed GOTY Edition, inizialmente atteso per il 15 dicembre all'interno del Game Pass ma rinviato per motivi non meglio specificati. A confermarlo è stata Microsoft attraverso un post Twitter sulla pagina ufficiale di Xbox Game Pass, dichiarando che "Hot Wheels Unleashed GOTY Edition ci metterà un po' più di tempo rispetto alla data del 15 dicembre originariamente annunciata, condivideremo nuove informazioni il prima possibile".

Per il momento quindi non c'è una nuova data per lo sbarco del racing arcade di Milestone su Game Pass, e non è chiaro se arriverà comunque in tempo per la fine dell'anno. Nessun posticipo invece per tutti gli altri giochi già ufficializzati, che entreranno a far parte del servizio nelle date regolarmente previste. Resta comunque un dispiacere per tutti gli abbonati che erano molto curiosi di provare il gioco gratuitamente grazie all'ingresso nel Game Pass.

Nel frattempo sono stati anche confermati i giochi che usciranno dal catalogo di Xbox Game Pass il 15 dicembre, tra i quali anche Dragon Quest XI.