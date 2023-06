Xbox Game Pass: è tempo di rinvio per un Action GDR Souls-Like al 2024

Il mese di giugno sta per volgere al termine e, come di consueto, l'utenza iscritta al noto servizio di gaming on demand targato Xbox comincia a pensare al futuro delle produzioni in arrivo e in uscita: dopo l'ufficializzazione dei sei giochi destinati a lasciare il catalogo di Game Pass a giugno, è tempo di pensare ai titoli che verranno.

Su questo fronte, però, vi sono delle brutte notizie per i giocatori di tutto il mondo: l'uscita di un'attesa avventura RPG Open World è stata rimandata e, sfortunatamente, tarderà ad approdare anche su Game Pass. Il 2023 dice quindi addio ad una delle produzioni videoludiche attese per la seconda metà dell'anno e che, dopo lo slittamento della data d'uscita, giungerà sull'abbonamento ideato dalla casa di Redmond nel 2024.

Il gioco in questione è Flintock: The Siege of Dawn, l'action/adventure GDR Souls-Like targato A44 Games e Kepler Interactive. Le sorti del titolo sono state tutt'altro che positive, in quanto esso è stato rimandato ad un periodo non meglio specificato del prossimo anno. La partecipazione all'ultimo duello dell'umanità dovrà attendere ancora un po': "La Porta dell'Aldilà è stata aperta e gli eserciti di non morti degli antichi dei sono fuggiti. I vivi sono sull'orlo dell'estinzione. È tempo che le armate della coalizione riconquistino il mondo. Parti per un epico viaggio tra vendetta, magia e polvere da sparo, per guidare l'ultimo assedio dell'umanità contro le orde di morti".

La notizia del rinvio di Flintock: The Siege of Dawn, per quanto atteso da una parte della community, non sconvolge l'equilibrio della line-up del servizio di Microsoft: infatti, Game Pass accoglierà al day one sette dei dieci giochi più attesi su Steam.