Xbox Game Pass: Rise of the Tomb Raider e Sea of Thieves fra le novità di marzo

ha oggi annunciato i nuovi giochi che, a partire dal mese di marzo, entreranno a far parte del catalogo di, il servizio di gaming on-demand che vi consente l'accesso ad un vasto parco titoli al costo mensile di 9,99 euro.

Tra le novità più salienti, non possiamo non citare Rise of the Tomb Raider e Sea of Thieves: il primo, sviluppato da Crystal Dynamics, è il secondo capitolo della serie reboot dedicata a Lara Croft, mentre il secondo è l'atteso sandbox a tema piratesco che Rare pubblicherà su PC e Xbox One il 20 marzo.

Di seguito, l'elenco intero delle novità:

Sea of Thieves

Rise of the Tomb Raider

Super Lucky’s Tale

Resident Evil Revelations 2

Oxenfree

Sonic CD

The Final Station

Euro Fishing

Sulla scia di Sea of Thieves, Microsoft renderà disponibili in futuro anche altre produzione first party, come ad esempio Crackdown 3 e State of Decay 2, nel mentre sono già presenti Halo 5: Guardians e Halo Wars 2. Siete soddisfatti delle novità di marzo?