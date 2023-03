Xbox Game Pass: nuovi rumor suggeriscono l'imminente arrivo di un folle party game

In attesa che Microsoft sveli i primi giochi in arrivo ad aprile 2023 su Xbox Game Pass, un leak potrebbe aver anticipato uno dei prossimi prodotti che andranno ad ampliare il catalogo del servizio ad abbonamento.

L'ESRB (Entertainment Software Ratings Board), ente nordamericano che si occupa della classificazione dei videogiochi, ha accolto sulle pagine del sito ufficiale una serie di dettagli su Party Animals. Il gioco, che approderà su Xbox Game Pass sin dal lancio, ha subito diversi rinvii nel corso degli ultimi mesi e la recente comparsa sul portale ufficiale dell'ESRB potrebbe essere un chiaro segnale che la sua uscita è imminente. Tale passaggio avviene infatti in prossimità del lancio e non è da escludere che manchi poco alla pubblicazione del folle party game a base di animali pelosi che strizza l'occhio a Gang Beasts.

In attesa che gli sviluppatori o Microsoft svelino qualche dettaglio in più sull'uscita del titolo, vi ricordiamo che proprio nel corso delle ultime ore sono arrivate alcune voci di corridoio secondo le quali il catalogo di Ubisoft Plus potrebbe arrivare su Xbox Series X|S e One nel mese di aprile 2023, senza costi aggiuntivi per gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate.