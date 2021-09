Xbox Game Pass: sabbia, acqua, fuoco e ghiaccio si fondono nei giochi gratis di oggi

Il servizio in abbonamento di Microsoft non smette mai di crescere. A partire da oggi, giovedì 23 settembre, gli iscritti a Xbox Game Pass possono scaricare "gratis" o accedere in streaming tramite Xbox Cloud Gaming a quattro giochi in rappresentanza di altrettanti generi. Scopriamoli insieme.

Il primo titolo che approda quest'oggi nella ludoteca degli abbonati al Game Pass è Lost Words Beyond the Pages, un originale platform adventure piena di enigmi da risolvere immergendosi nelle atmosfere fantasy del mondo di Estoria e interagire con le parole incise tra le pagine del diario di una ragazzina.

Ad accompagnare Lost Words troviamo poi Tainted Grail Conquest, un roguelike a tinte oscure che attinge dai GDR "vecchia scuola" e dai giochi di carte collezionabili per offrire un'esperienza ambientata in mappe sempre diverse.

Senza nulla togliere ai due giochi di cui sopra, le portate principali della ricca tavola videoludica imbastita per oggi da Microsoft per gli iscritti a Xbox Game Pass sono certamente quelle rappresentate dall'avventura post-apocalittica Sable (qui trovate il trailer di lancio di Sable) e dall'open world alieno Subnautica Below Zero, entrambi disponibili sia su PC, xCloud e Xbox One che in versione ottimizzata per Xbox Series X/S.

Nel caso ve lo steste chiedendo, eccovi la lista con i giochi che usciranno da Xbox Game Pass a fine settembre.