Xbox Game Pass, si salvi chi può: Starfield e altri 4 giochi già annunciati per settembre

Come suggerito dall'infografica sul grande gaming in arrivo su Xbox Game Pass, il mese di settembre del 2023 promette di essere il più importante dell'intera storia del servizio di Microsoft, a giudicare dall'elenco dei titoli che stanno per approdare nel catalogo degli abbonati.

Ad aprire il valzer dei nuovi arrivi nel Game Pass ci penserà una delle esclusive Xbox più attese degli ultimi anni, ovvero Starfield: il kolossal NASApunk di Bethesda Game Studios punta alle stelle, e al cuore degli appassionati di GDR free roaming, con una mole spaventosa di contenuti e possibilità ludiche, il tutto calato nel contesto del gameplay emergente che caratterizza da sempre le esperienze interattive firmate da Todd Howard.

Ad arricchire l'offerta settembrina del Game Pass ci penseranno altri titoli estremamente interessanti: dal 19 settembre gli iscritti al servizio in abbonamento verdecrociato potranno esplorare i vicoli di Krat per cimentarsi nelle sfide offerte dal soulslike a tinte oscure Lies of P.

Sempre nella 'Wave 2' dei videogiochi fruibili 'gratuitamente' dagli utenti abbonati al Game Pass troveremo le arene multiplayer dei 'pupazzi pazzi' di Party Animals (20 settembre), i rapinatori dello sparatutto cooperativo Payday 3 (21 settembre) e le atmosfere oniriche dell'avventura Cocoon (29 settembre).

Da qui alle prossime settimane, insomma, gli iscritti al Game Pass avranno davvero l'imbarazzo della scelta: e voi, quale videogioco attendete maggiormente? Fatecelo sapere con un commento, ma prima vi lasciamo in compagnia di questo nostro approfondimento sui nuovi giochi disponibili ad agosto su Xbox Game Pass.