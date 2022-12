Xbox Game Pass: Microsoft scalda le feste con il maglione natalizio ufficiale!

Non bastassero le mini felpe per controller Xbox, la casa di Redmond sorprende la community verdecrociata ampliando ulteriormente il catalogo del proprio Gear Shop per fare spazio a un nuovo, 'irrinunciabile' capo di abbigliamento per veri patiti di console Microsoft: il maglione natalizio del Game Pass!

L'ultima trovata commerciale dei curatori del negozio di merchandising del colosso tecnologico americano guarda in direzione dei 25 milioni di abbonati a Xbox Game Pass per pizzicarne le corde più geek con un maglione a tema Xbox Game Pass.

"Preparati a esplorare il paese delle meraviglie invernale con questo esclusivo maglione con pupazzo di neve a tema Xbox Game Pass", si legge (non senza arrossire) nella descrizione che campeggia sulle pagina dell'Xbox Gear Shop ufficiale per promuovere questo nuovo capo di abbigliamento.

La 'scheda tecnica' spiega inoltre che il maglione è in 100% acrilico e sottolinea che il design del pupazzo di neve a tema Game Pass è lavorato a maglia, con tanto di dettaglio dei bottoni ABXY del controller Xbox e ricami su colletto, polsini e orlo a costine. Qualora foste interessati, trovate il maglione di Xbox Game Pass sul portale del Gear Shop di Microsoft al prezzo di 95,95 euro in taglie che vanno dalla Small alla 3XL.