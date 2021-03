Xbox Game Pass, alla scoperta dei giochi di marzo: sport e Guerre Stellari!

Marzo si è aperto con un nuovo, immancabile aggiornamento del catalogo di Xbox Game Pass, che ha fatto particolarmente felici tutti gli amanti dei giochi sportivi... e non solo!

Mentre vi scriviamo potete già trovare nel catalogo NBA 2K21 per console e Android (si tratta della versione di vecchia generazione per Xbox One, eseguibile su Series X|S in retrocompatibilità), Football Manager 2021 per PC, Football Manager Xbox Edition per Xbox One e PC, e Madden NFL 21 per console (via EA Play per gli iscritti a Game Pass Ultimate). Il prossimo 18 marzo verrà invece il turno di Star Wars Squadrons, primo gioco non sportivo del mese, che come Madden verrà offerto nell'ambito di EA Play. Microsoft si è inoltre portata avanti anticipando che ad aprile sarà aggiunto anche un altro titolo sportivo al catalogo offerto da Electronic Arts, ossia NHL 21.

Siamo andati alla scoperta della nuova selezione nel Video Speciale allegato in apertura di notizia, che vi offre una panoramica di tutti i i nuovi giochi per Xbox Game Pass. Vi consigliamo inoltre di tenervi forte, poiché abbiamo appena saputo che entro la fine della settimana, per celebrare l'acquisizione di ZeniMax da parte di Microsoft, arriveranno anche dei giochi Bethesda in Game Pass...