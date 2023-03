Xbox Game Pass: alla scoperta delle novità di marzo, da Guilty Gear Strive a Ni no Kuni 2

Il mese di marzo di Game Pass non poteva cominciare in modo migliore: dopo aver accolto Wo Long: Fallen Dynasty al day-one, novità targata Koei Tecmo e Team Ninja, il catalogo del servizio in abbonamento di Microsoft ha spalancato le sue porte ad altri sei giochi, destinati ad arrivare entro le prossime due settimane.

Tra le novità di Game Pass della prima ondata di marzo spiccano senza ombra di dubbio Guilty Gear Strive, Ni no Kuni 2: Il Destino di un Regno e Valheim, al loro debutto assoluto nell'ecosistema delle console Xbox, ma non scherzano neppure gli altri giochi. Scopriamoli assieme!

Guilty Gear -Strive- (Cloud, Console e PC) - già disponibile

Dai maestri di Arc System Works, arriva finalmente su Xbox Guilty Gear -Strive- picchiaduro in due dimensioni che appaga gli occhi grazie ad un irresistibile stile anime e solletica i polpastrelli con un gameplay calibrato alla perfezione. Guilty Gear -Strive- punta a catturare un pubblico più ampio del solito, ma non rinuncia alle meccaniche di gioco elaborate che hanno definito l'ultraventennale saga. Degno di nota il nuovo sistema del Wall Break, che permette ad un lottatore chiuso in un angolo di infrangere i confini dell'arena per spostare lo scontro altrove, riportandolo a centro schermo come se fosse un nuovo round. Degne di nota anche le modalità online, sorrette dal rollback netcode, e la storia, narrata attraverso diverse ore di cutscene che riannodano i fili di una trama sconfinata. Ne ha parlato in maniera approfondita Schiaccisempre nella recensione di Guilty Gear -Strive-.

Dead Space 2 e 3 (Cloud) - 9 marzo via EA Play (solo Game Pass Ultimate)

Già disponibili in Game Pass Ultimate (via EA Play) nelle loro versioni per PC e Xbox 360 (retrocompatibile con One e Series X|S), Dead Space 2 e Dead Space 3 diventeranno presto fruibili anche attraverso il cloud. Se recentemente avete giocato al remake del primo Dead Space e vi è venuta voglia di scoprire come prosegue la storia dello sfortunato ingegnere Isaac Clarke, presto potrete farlo anche comodamente in mobilità. Il secondo capitolo prosegue nel solco scavato al predecessore spostando l'azione sullo Sprawl, una stazione spaziale in orbita attorno a Titano (il più grande satellite di Saturno), mentre Dead Space 3 alza il ritmo e la frequenza degli scontri a fuoco viaggiando sul pianeta innevato di Tau Volantis.

Valheim Game Preview (Console) - 14 marzo

Vero e proprio fenomeno su PC, Valheim si appresta finalmente ad approdare in versione Game Preview anche su console, esclusivamente su Xbox One e Series X, e immediatamente nel catalogo di Game Pass. Ispirato alla cultura e alla mitologie vichinghe, Valheim è un gioco di sopravvivenza ed esplorazione in terza persona ambientato in un mondo generato in maniera procedurale. Durante la partita, in grado di ospitare fino ad un massimo di dieci partecipanti, siete chiamati ad affrontare bestie feroci e costruire armi, insediamenti e persino possenti navi. La partita comincia nel centro relativamente tranquillo di Valheim, ma il gioco si fa sempre più impegnativo man mano che ci si allontana in direzione delle terre esterne.

Sid Meier’s Civilization VI (Cloud, Console e PC) - 16 marzo

Nessun appassionato di strategia rimarrà a bocca asciutta grazie a Sid Meier's Civilization VI, in arrivo in Game Pass per console, PC e cloud. Tutti gli abbonati, indipendentemente dalla piattaforma, potranno dunque apprezzare uno dei migliori giochi strategici sulla piazza. L'obiettivo è uno solo: creare un impero in grado di resistere alla prova del tempo. Riuscirci, in ogni caso, è tutt'altro che semplice. Civilization VI permette di costruire città, gestire l'economia, amministrare la politica, guidare la ricerca scientifica e molto altro attraverso strumenti complessi da padroneggiare eppure incredibilmente appaganti. L'edizione console conserva tutte le meccaniche e i contenuti della controparte PC, riuscendo a riadattare in maniera più che dignitosa al pad un sistema di controllo nato per mouse e tastiera.

Ni no Kuni II Revenant Kingdom The Prince’s Edition (Console e PC) - 21 marzo

Altra novità assoluta per l'ecosistema Xbox, Ni no Kuni 2: Il Destino di un Regno è gioco di ruolo alla giapponese sviluppato da Level-5. La storia, ambientata centinaia di anni dopo gli eventi del primo capitolo, vede come protagonista Evan, un giovane re in viaggio per fondare un nuovo regno e salvare il suo popolo da un terribile male incombente. In bilico tra film animazione e videogioco di ruolo, Ni no Kuni 2 recupera dal suo predecessore il tocco artistico, ma riscrive le regole base del gameplay abbandonando il sistema di combattimento a turni in favore di una formula dallo stampo più action, arricchita per l'occasione da qualche timido elemento strategico/gestionale. La Prince's Edition in arrivo in Game Pass include tutti i DLC pubblicati dopo l'uscita originaria.

I giochi in uscita dal catalogo

A questo giro le nuove aggiunte non riescono a compensare, numericamente parlando, i titoli in uscita. Il 15 marzo verranno rimossi dal catalogo di Game Pass 8 giochi, ossia F1 2020, Goat Simulator, Kentucky Route Zero, Marvel’s Guardians of the Galaxy, Paradise Killer, Undertale, Young Souls e Zero Escape: The Nonary Games. Portateli a termine finché avete tempo, oppure sfruttate lo sconto del 20% riservato agli abbonati per comprare in via definitiva i giochi di vostro interesse.